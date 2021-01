Corona blijft NBA-seizoen op de proef stellen, negatief record voor Antetokounmpo

Door de besmettingen in de spelersgroepen zijn de wedstrijden van de Washington Wizards van zondag en maandag tegen Cleveland uitgesteld. In totaal zijn dit seizoen zo al 16 matchen verplaatst naar een latere datum.

Vrijdagavond kon ook de match tussen Minnesota en Memphis niet doorgaan. Bij de Timberwolves testte Karl-Anthony Towns positief op het virus, waarna nog enkele spelers in quarantaine geplaatst werden. Zo raakte Minnesota niet meer aan de nodige 8 spelers om een wedstrijd aan te vatten.

Towns was van de kaart na zijn positieve test, want hij verloor in april van vorig jaar zijn moeder aan gevolgen van het coronavirus. "Ik bid elke dag dat deze nachtmerrie over is. Ik smeek iedereen om de situatie ernstig te nemen en de maatregelen na te leven", schrijft hij op Twitter.

"Het is hartverscheurend voor mijn familie, zeker voor mijn vader en mijn zus, dat ze opnieuw in angst leven na deze diagnose, omdat we maar al te goed weten hoe het kan aflopen. Ik zal dit virus verslaan", aldus Towns, die in totaal liefst 7 familieleden verloor door het coronavirus.