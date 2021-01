Coach van het Jaar Philip Mestdagh gaat opnieuw aan de slag bij Namen

Philip Mestdagh trok na vorig seizoen de deur achter zich dicht bij Namen. De coach van Belgian Cats lonkte naar een buitenlands avontuur, maar dat kwam er niet. Mestdagh, onlangs verkozen tot Coach van het Jaar, begeleidde intussen wel de jeugdteams in Kortrijk.

"Het is nog altijd de bedoeling in het buitenland aan de slag te gaan, maar door de coronasituatie is dat moeilijk. Ik wil geen enkel risico nemen", zegt Mestdagh, die tot het einde van het seizoen getekend heeft bij Namen.

"De voorzitter van Namen heeft me vrijdagavond gebeld om me de situatie uit te leggen. Ik heb aanvaard om te depanneren tot het einde van het seizoen. De club weet dat het mijn ambitie is om in het buitenland te coachen. Ik hoop dat daarover snel duidelijkheid komt."