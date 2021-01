Chinees Yan pot zich een weg naar de finale van de Masters snooker

Aan de Masters snooker mag de top 16 van de wereld deelnemen. Het behoort samen met het WK en het UK Championship tot de zogeheten "triple crown" van het snooker.

Ronnie O'Sullivan is met 7 titels recordhouder op de Masters, maar deze keer sneuvelde hij al in de kwartfinales tegen John Higgins. Judd Trump, de nummer 1 van de wereld, was er door corona zelfs niet bij en ook grote namen als Mark Selby en Neil Robertson faalden in een vroeg stadium.

In het geval van Robertson was dat tegen de Chinees Yan Bingtao. Yan had zowel in de eerste ronde tegen Robertson als in de kwartfinale tegen Stephen Maguire een beslissende 11e frame nodig om door te stoten.

Dat wijsje herhaalde zich tegen Stuart Bingham, het 1e reekshoofd en de titelverdediger. Bingham kwam 4-2 voor, maar met 3 frames op een rij klopte Yan op de deur van de finale. Bingham liet hem na een slopend 10e frame nog werken voor de zege, maar Yan behield toch zijn cool.

In de finale neemt Yan het op tegen de winnaar van het duel tussen David Gilbert en John Higgins, een match die later vandaag nog gespeeld wordt. Yan is de tweede Chinees ooit die de finale van de Masters bereikt, na ex-winnaar Ding Junhui.