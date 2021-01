23-jarige Belgische keeper Anthony Swolfs stopt ermee en stapt in zakenleven

Anthony Swolfs voetbalde in de jeugd bij Club Brugge, KV Mechelen en AA Gent. Tijdens een uitleenbeurt aan Waasland-Beveren stond hij twee keer in doel in de Jupiler Pro League.

In 2019 maakte hij de overstap naar de Nederlandse tweedeklasser Telstar, dit seizoen stond hij onder de lat bij reeksgenoot Dordrecht. Swolfs miste nog geen minuut, maar heeft nu beslist om per direct te stoppen al profvoetballer.

"Ik heb samen met een vennoot een eigen onderneming waarbij ik mensen help om te investeren op de financiële markt", zegt Swolfs, die vrijdagavond in zijn laatste match nog de nul hield tegen Volendam, aan de Nederlandse krant AD.

"Ik kan dat niet langer combineren met mijn voetballoopbaan. Dat heb ik 8 maanden gedaan en het is onbegonnen werk. Misschien was de winterstop een logischer moment geweest om te stoppen, maar ik heb Dordrecht de tijd gegeven om een opvolger te vinden. Dat heeft even geduurd."

Die opvolger wordt ook een Belg, want Dordrecht kiest nu voor Liam Bossin als eerste doelman. De 24-jarige keeper met Ierse roots kreeg een deel van zijn jeugdopleiding bij Anderlecht. Zijn laatste club was Cork City in Ierland.