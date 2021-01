Wayne Rooney stopt ermee. Maakte hij de mooiste goal ooit in de Premier League?

Wayne Rooney stond van 2004 tot 2017 in de spits bij Manchester United. In al die jaren maakte hij 253 goals, waarvan 183 doelpunten in de Premier League.

De allermooiste maakte hij in 2011 in de stadsderby tegen Vincent Kompany en Manchester City. Met een prachtige omhaal zette hij United toen op weg naar de zege (en later de titel).

Bij de 20e verjaardag van de Premier League in 2012 werd deze goal verkozen tot de mooiste ooit gemaakt in deze competitie.