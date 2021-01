Walter Roelants finisht Dakar voor zoon Joël en To Walk Again: "Wel 30 keer man met de zeis gezien"

Missie geslaagd: Walter Roelants heeft de Dakar tot een goed einde gebracht. Roelants kwam aan de start voor het goede doel To Walk Again en is de oudste Belgische motorrijder (60) die de Dakar finisht. "Dit kan ik van mijn lijstje vinken, maar het is levensgevaarlijk", klonk het bij Roelants na de finish.

"Het is een levensgevaarlijke sport"

Het heeft de nodige moeite gekost, maar Walter Roelants heeft de finish gehaald in de Dakar. Walter is de vader van Joël Roelants, die enkele jaren geleden verlamd raakte vanaf de borst na een val tijdens de GP van Italië. Vader Roelants startte in Dakar met één missie: de finish halen voor het goede doel To Walk Again, een vzw van Marc Herremans die mensen met een fysieke beperking opnieuw maximaal wil laten genieten van het leven.

Wat ging er door het hoofd van Roelants toen hij over de finish reed? "Ik heb het gerealiseerd. Waar een wil is, is een weg. Dat wil ik duidelijk stellen." "Dit avontuur plaats ik toch wel redelijk vanboven in wat ik al meemaakte in mijn leven. Zeker in de top 3." "Het zwaarste moment onderweg? Toen ik vastzat in de duinen, dacht ik "dit kan toch echt niet waar zijn." Na een halfuur was ik nog geen 30 centimeter opgeschoven. Ik heb getrokken en gesleurd tot ik eruit raakte." "Toen ik weer voort kon, zat ik iets later weer in dezelfde situatie. Ik heb nooit aan opgeven gedacht. Jamais. Maar toen dacht ik: "als ik maar op tijd binnen raak." En op een of andere manier ben ik er toch door geraakt."



Er waren momenten dat ik tegen 165 km/u door het zand reed en dan komt er plots een auto naast je gevlogen. Op één meter van mij. Dat is levensgevaarlijk. Walter Roelants

Dat was het zwaarste moment. En het mooiste? "Met de rijders onder elkaar als de stage gaat beginnen 's ochtends. Dat is echt ongezien, dat samenhorigheidsgevoel. Al is het zeer gevaarlijk onderweg, het is een levensgevaarlijke sport. Ik heb wel 30 keer de man met de zeis gezien." "Er waren momenten dat ik tegen 165 km/u door het zand reed en dan komt er plots een auto naast je gevlogen. Op één meter van mij. Dat is levensgevaarlijk. Ervaring geeft de doorslag, zoveel is zeker."



"Dit doen voor To Walk Again gaf me extra kracht"

"Uitrijden voor To Walk Again en Joël, dat was mijn doel", stelt Roelants. "Ik heb ook heel veel berichten gehad. Dit moest ik echt afmaken. Maar het was loodzwaar." "Het is iets dat ik kan afvinken op mijn bord. Iets dat ik al jaren wou doen. Ik ben ook blij dat ik het heb kunnen doen voor To Walk Again. Dat gaf me extra kracht." "Ik heb nooit getwijfeld, alleen maar oplossingen gezocht om toch voort te gaan. Het was wel emotioneel om te finishen, maar ik ben niet echt "nen bleiter". "Of ik het opnieuw zou doen? Ik weet dat ik belangrijke vragen nooit meteen mag beantwoorden. Ik moet dit eerst even laten bezinken en er rustig over nadenken."