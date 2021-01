VIDEO: Ook op stage met Ineos in Gran Canaria denkt Pidcock aan WK in Oostende

Dit veldritseizoen werd de wereldbekercross in Zonhoven nog afgelast door de coronapandemie. Maar Tom Pidcock lijkt een idee te hebben. Op stage in Spanje zocht de Brit het zand op en heeft hij een vervanging gevonden voor de "put" of "kuil" in Zonhoven. "Trainen voor... Zonhoven 2022?", tweette hij.

Op 31 januari komt de vinnige Brit ook in actie tijdens het WK veldrijden in Oostende, waar hij ook heel wat zand zal terugvinden. In Spanje had hij alvast een goede zandtraining.



Ook Wout van Aert is nog op zoek naar zijn beste zandgevoel en voegde daarom de Zilvermeercross in Mol toe aan zijn programma.