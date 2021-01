Vercauteren: "Lamkel Zé is geen afgesloten hoofdstuk, maar er moet iets gebeuren"

"Bij mij krijg je geen kans, je grijpt er een"

"Bij de ene gaat dat wat beter dan bij de andere. Ik wil er geen item van maken. De komende dagen zullen we zien wat we ermee gaan doen. Maar er moet zeker iets gebeuren. Als dat nu niet is, dan denk ik dat we er niets meer aan kunnen doen."

"Bij mij krijg je geen kans, je grijpt je kans", zegt Vercauteren op zijn persconferentie. "Ten eerste is hij nog een speler van Antwerp en ligt hij nog steeds onder contract. Ik ga ervan uit dat het mijn taak is als trainer om elke speler onder contract zo goed mogelijk te begeleiden."

"Lamkel Zé is nog geen afgesloten hoofdstuk"

"Naar zondag toe komt hij nog niet in aanmerking om te spelen tegen KAA Gent", geeft Vercauteren nog mee. "Normaal gezien zal hij met de beloften meespelen. Nadien zullen we zien. Maar ik sta altijd open voor iemand die bij de club speelt."



"Dan kan je regels en afspraken maken en zien wat je ermee doet. Maar het item is niet Lamkel Zé, maar het team. En dat moet de boodschap zijn."

Maar wat als dat niet lukt? Wat moet er nu exact gebeuren? "Wat is de gemakkelijkste oplossing? Hem thuislaten? Dat zou gemakkelijk zijn, maar dat is comfort. Als er één ding is dat ik niet wil, is dat comfort."

"Je moet in staat zijn om nog ploeggericht of clubgericht te denken. Dat is de prioriteit wat mij betreft. Of anders moet je definitief ingrijpen. Zeggen dat het een afgeloten hoofdstuk is en "bye bye". Maar een afgesloten hoofdstuk is het helemaal niet", aldus Vercauteren.