Siebe Schrijvers tekent voor 3,5 jaar bij OHL: "Zijn komst was topprioriteit"

Schrijvers maakte in 2018 de overstap van Racing Genk naar Club Brugge. Daar speelde hij 85 wedstrijden. Tijdens zijn periode bij Genk werd de aanvaller ook uitgeleend aan Waasland-Beveren in 2016.



Bij Club Brugge debuteerde Schrijvers sterk onder toenmalig coach Ivan Leko. Hij scoorde 12 doelpunten en gaf 5 assists. Maar onder Philippe Clement kreeg Schrijvers minder speelminuten. In het huidige seizoen kwam hij amper 3 keer aan de aftrap en mocht hij 10 keer invallen.

Technisch Directeur Wim De Corte: "We voegen met Siebe een offensieve, Belgische kwaliteitsinjectie toe aan onze kern op korte en langere termijn. Hij was in deze wintermercato een topprioriteit voor onze club en een opportuniteit waar we vol voor zijn gegaan."



"We kijken alvast uit naar zijn bijdrage om OHL op verschillende gebieden opnieuw een stap vooruit te laten zetten.”