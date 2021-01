Rooney hangt voetbalschoenen aan de haak en wordt coach Derby County

Wayne Rooney verliet in 2019 de MLS voor een avontuur als speler-manager bij Derby County. Onder Philip Cocu leerde hij de kneepjes van het vak en na het ontslag van de Nederlander nam hij zelfs even het roer over.

Nu de 35-jarige aanvaller het klappen van de zweep kent, is het moment gekomen om zijn voetbalschoenen definitief aan de haak te hangen. Hij tekent voor 2,5 seizoenen als manager bij Derby County in de Engelse Championship.

"Bij mijn aankomst werd ik al omvergeblazen door het potentieel van Derby County", zegt Rooney. "Ik zal er alles aan doen om dat potentieel ook om te zetten in resultaten. Het is een eer om in de voetsporen van Frank Lampard en Philip Cocu te treden."

Rooney is een clubicoon van Manchester United. Hij speelde er 559 wedstrijden en was goed voor 253 doelpunten. Met Derby County hoopt hij op termijn weer te kunnen schitteren in de Premier League, maar dan als coach.