Finish in zicht voor Walter Roelants: "Nog 400 km? Dat is een rustdag"

Walter Roelants heeft een missie. De vader van ex-motorcrosser Joël Roelants wil de Dakar uitrijden voor het goede doel To Walk Again. Nog 400 km en Roelants senior heeft zijn doel gehaald. "Dat is eigenlijk een rustdag", lachte hij gisteravond na een zware etappe.

Met de nodige moeite kroop hij van zijn motor en blikte hij terug op de rit van de dag. "Deze ochtend ben ik bij de laatste deelnemers gestart. Om niet helemaal achterop te raken ben ik redelijk snel vertrokken en had ik in geen tijd enkele collega's ingehaald, om dan iets verderop nog maar eens verloren te rijden."

"Om mij niet helemaal stuk te rijden heb ik dan mijn eigen tempo gezocht. Ik had ongelofelijk veel last van mijn knie. Zitten ging maar staan helemaal niet."

Het venijn van de etappe zat helemaal op het einde met een zware duinenpartij. "Die 90 km duinen gingen eigenlijk vrij goed, die ene keer dat ik vast ben komen te zitten buiten beschouwing gelaten."

"Man, man, man. Een halfuur heeft het geduurd om eruit te raken. Vanaf dat moment was het nog 40 km tot aan de finish. Ik wou absoluut voor het donker de finish halen en dat is me gelukt."



Roelants is laat binnen en moet vandaag vroeg uit de veren voor de laatste etappe richting Jeddah. "Ik rijd gewoon op het gemak mijn eigen koers. Net als vandaag zal ik toch opnieuw helemaal achteraan moeten starten."