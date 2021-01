Eindelijk actie voor Swings in "strenge" schaatsbubbel: "Wil niveau tonen"

"Het doet deugd om eindelijk weer toe te werken naar een wedstrijd en weer wedstrijdspanning te voelen. Toen ik de Nederlandse kampioenschappen zag, wou ik ook in actie komen. Nu is er gelukkig het EK."

Dan toch nog wat wedstrijden op de kalender van Bart Swings: de Internationale Schaatsfederatie (ISU) stemde in met een bubbel in Heerenveen. Daar worden de komende vijf weken vier competities afgewerkt: het EK allround, twee wereldbekers en het WK afstanden.

Met zilver op het EK allround in 2016 en brons in 2017 weet Swings goed wat nodig is om een medaille te pakken. Kanttekening: de concurrentie inschatten is een pak moeilijker. "Niemand weet echt hoe goed iedereen is. Maar het is voor iedereen een vreemde voorbereiding geweest."

Titelverdediger Sven Kramer raakte niet door de kwalificaties, maar de Nederlanders zijn sterk vertegenwoordigd met Patrick Roest, Marcel Bosker en Marwin Talsma. Ook de Noor Sverre Lunde Pedersen is een concurrent voor Swings.

"Ze hebben al wat meer wedstrijden in de benen dan ik. Ik heb voorlopig alleen nog maar trainingswedstrijden afgewerkt. Maar ik hoop de strijd te kunnen aangaan. Ik ben benieuwd hoe het eerste kampioenschap zal aanvoelen."