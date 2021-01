Degenkolb mikt op Parijs-Roubaix: "Niet bang van Van Aert en Van der Poel"

2020 was een seizoen om snel te vergeten voor John Degenkolb: in de Tour kwam hij al in de openingsetappe ten val en kwam hij buiten tijd aan. Maar zijn 6e plaats in Gent-Wevelgem en 9e plek in de Ronde van Vlaanderen doen hem dromen van meer in zijn tweede seizoen bij Lotto Soudal.

"Als je met die resultaten de winter kan ingaan, dan geeft dat wel gemoedsrust", zegt hij. "Neen, ik voel dat mijn tijd nog niet voorbij is. Ik voel me nog steeds goed genoeg om mee te doen voor overwinningen."

"Nooit eerder was ik zo dicht bij het podium als in de Ronde van vorig jaar. Ik deed heel lang mee voor de derde plaats. Dat geeft me vertrouwen. Mijn liefde ligt bij de klassiekers, en bij Parijs-Roubaix in het bijzonder. Ik kan er nog altijd schitteren."