Bernal meets Evenepoel? Colombiaan wil graag 1e keer Giro rijden in 2021

Voor Bernal, die in 2019 de Tour won, is de Ronde van Frankrijk wel weer het hoofddoel van het jaar. Maar in een interview met Gazzetta dello Sport zegt de youngster van INEOS Grenadiers vooral erg uit te kijken naar de Giro. "Daar zou ik inderdaad graag bij zijn."

"In Colombia vragen ze me naar mijn voorbereiding op de Tour, maar de Giro komt eerst op de kalender. In mijn hoofd is dat de eerste optie om aan de start te staan. Het zou speciaal zijn."

Of Bernal in de Laars meteen ook op eindwinst zou mikken, laat hij in het midden. "Ik weet niet of ik als kopman zou gaan of om teamgenoten te helpen, een leider bij te staan die sterker is. Maar er is nog niks beslist. We moeten alles afstemmen binnen de ploeg en zien hoe mijn revalidatie gaat."