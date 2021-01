Voor het eerst sinds het seizoen 2012-2013 staat Manchester United bovenaan de PremIer League in januari. Dat seizoen won de club voor het laatst de Engelse titel en dus wordt er stiekem alweer gedroomd door fans. "Eigenlijk denk ik dat City onze grootste concurrent wordt", zegt de voorzitter van de erkende supportersclub van United in Vlaanderen.

Na de 0-1-zege tegen Burnley deze week is Manchester United al 15 matchen op rij ongeslagen. Zondag staat de topper tegen Liverpool - vooraf de uitgesproken titelkandidaat - op het programma. Bij winst loopt United 6 punten uit. "De belangen zijn zo groot dat ik eigenlijk vrees voor een 0-0 zondag, maar ik hoop natuurlijk op 1-2 met een penaltygoal voor United in de 92e minuut", droomt Hein Coppens. Hij is de voorzitter van Flanders Mancunians en reist in normale tijden bijna elk weekend het Kanaal over. Voor thuis- en uitmatchen. "Als United zondag wint van Liverpool, denk ik dat ze de titel pakken. Ik geeft toe dat er wat frustratie heerst bij de United-fans dat we al zo lang geen kampioen meer werden, maar Liverpool heeft er ook 30 jaar op moeten wachten."

"Eigenlijk denk ik dat Manchester City onze grootste concurrent wordt. Ze presteren wel onregelmatig, maar de laatste weken gaat het beter. Liverpool was vorig seizoen met voorsprong de beste ploeg, maar ze missen dit seizoen veel en belangrijke spelers door blessures en dat maakt hen vooral achterin kwetsbaar."

Ook Gary Neville gelooft erin

Ook Gary Neville - analist voor Sky Sport, die zijn liefde voor United niet onder stoelen of banken steekt - leeft op hoop. "Ik denk niet dat er iemand is die er nu opeens zeker van is dat United kampioen zal worden, maar het feit dat ze al meedoen in de titelstrijd… wauw. Dat had ik nooit zien aankomen." "Het is een vreemd seizoen. Waarom zouden de Manchester United-fans er niet in mogen geloven? Alles verandert per week. Je hebt geen idee wat er gaat gebeuren en United kan profiteren van die onvoorspelbaarheid."

"Vier weken geleden ging het over Chelsea en was United afgeschreven, nu is het volledig andersom."

De vormcurve van United gaat de laatste weken omhoog en daarmee ook het zelfvertrouwen. De ploeg van Ole Gunnar Solskjær reist met vertrouwen naar Liverpool.

"We hadden geen beter moment kunnen vragen om tegen Liverpool te spelen", zei Solskjaer daarover. "We zijn goed in vorm en hongerig. De jongens kijken ernaar uit, het is een goede test om te kijken waar we staan."

De factor Bruno Fernandes

Het zelfvertrouwen en de prestaties van Manchester United hebben veel te maken met de speler die er het meest bovenuit steekt: Bruno Fernandes. De Portugees werd vandaag voor de vierde keer sinds zijn komst naar de Premier League verkozen tot Speler van de Maand. Nooit eerder viel een speler in hetzelfde kalenderjaar vier keer die eer te beurt. Gek is dat niet als je kijkt naar de cijfers. Alleen Andy Cole begon nog explosiever aan zijn carriere in de Premier League. Dit seizoen is Bruno Fernandes bij achttien doelpunten betrokken, terwijl Manchester United er 34 maakte. Het kwam nog nooit voor dat een speler bij de helft van alle doelpunten betrokken was in een heel Premier League-seizoen, de enige die daarbij in de buurt kwam was landgenoot Cristiano Ronaldo, in het seizoen 2007-2008.



Meeste goals & assists in eerste 30 PL duels Goals Assists Goals & assists Andrew Cole 28 9 37 Bruno Fernandes 19 14 33 Kevin Phillips 27 3 30 Sergio Agüero 21 7 28 Eric Cantona 14 13 27 Pierre-Emerick Aubameyang 20 7 27