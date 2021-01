Xhaët: "Nets kiezen met Harden voor nu of nooit, maar of het zal werken?"

Nu of nooit voor Nets in het Oosten

"Hun intenties zijn heel duidelijk. Ze kiezen voor nu of nooit. De Nets geven tot 2027 first-round draft picks en pick swaps op. Het moet dus op korte termijn lukken, maar of dat ook zal lukken is een groot vraagteken. Als je de hele NBA overschouwt, dan blijven de LA Lakers er wel bovenuit steken."

Daarmee zijn het landschap en de machtsverhoudingen in de NBA - of toch zeker in de Eastern Conference - zichtbaar hertekend. "Voor de Nets is er nu geen enkel excuus meer. Ze moeten de finals in het Oosten halen", zegt Dennis Xhaët.

Dat James Harden na 8 jaar bij de de Houston Rockets toe was aan een nieuwe horizon was al enkele weken duidelijk. In Philadelphia én Brooklyn werd hard gewerkt om hun ploeg de nieuwe thuisbasis van Harden te maken. Tot het laatste moment waren beiden in de race, maar de Brooklyn Nets haalden het.

"Durant als sleutelfiguur"

De NBA is met de overgang van James Harden een nieuw supertrio rijker. Interessant wordt dat sowieso. Of het ook zal werken op het veld en in de kleedkamer is een andere vraag. Drie supersterren in de kleedkamer betekent ook drie grote ego's in een ruimte en voor drie is er niet voldoende plaats op de eerste rij.

"Harden is het jaren gewoon geweest om dé man te zijn in Houston. Als hij iets wou dan gebeurde dat. Op en naast het veld. Op het veld kreeg hij de bal, dribbelde 20 seconden en schoot. Als hij de bal niet had, dan deed hij niets", zegt Dennis Xhaët.

"Kylie Irving is beroemd en berucht voor zijn moeilijk gedrag in de kleedkamer. Hij maakte zich zowel bij Cleveland als bij Boston onmogelijk. Op dit eigenste moment weet niemand bij de Nets bijvoorbeeld waar hij is. Ook zijn coach niet. Het laatste dat ze van hem zagen, waren beelden op sociale media van hem op het verjaardagsfeestje van zijn zus zonder mondmasker."