Topsportdirecteur BOIC: "Kan niet zeggen dat Spelen 100% zeker doorgaan, wel 90%"

De organisatoren én het IOC hebben vandaag hun strategie tegen het coronavirus aan de nationale comités meegedeeld. Alle medische gerelateerde vragen konden vandaag aan bod komen.

Onbezorgde Spelen worden het sowieso niet, alles staat in het teken van de gezondheid, van de atleten en de andere betrokkenen. Alles wordt van heel dichtbij opgevolgd met heel veel testen en er wordt weinig tot geen ruimte gelaten voor andere zaken dan sport.

Olav Spahl, topsportdirecteur van het Belgisch Olympische en Interfederaal Comité (BOIC), geeft wat uitleg bij de boodschap vanuit Japan: "Op het BOIC spreken we altijd van olympische wedstrijden in plaats van Olympische Spelen. De ongedwongenheid naast de wedstrijden, met gemak nog iets anders beleven, dat zal in Tokio niet plaatsvinden. We zullen deze Spelen niet kunnen vergelijken met die in het verleden."

Niet het coronavirus, maar wel de atleten moeten de hoofdrol krijgen in Japan. Ze zullen dus veel getest worden. Spahl: "Wat wij nu weten is dat er een eerste test moet gebeuren 72 uur voor het vertrek uit België. Bij aankomst in Japan opnieuw, daarna telkens om de 5 à 6 dagen en ook voor de individuele wedstrijdnummers."

"En dat ongeacht of de atleet al gevaccineerd is of al corona heeft gehad. De protocollen zijn strikt te volgen." Spahl leerde vandaag ook dat de protocollen van het IOC in de eigen protocollen geïmplementeerd kunnen worden. "En dat is het belangrijkste."

Wie positief test, krijgt een tweede kans om fouten uit te sluiten. Besmette atleten moeten uiteraard in isolatie. Over de lengte van de quarantaine voor de Spelen is vandaag niet gepraat.