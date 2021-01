Tom Steels maakt zich weinig zorgen: "Toptalent als Remco Evenepoel heeft ruimte om blessure op te vangen"

Remco Evenepoel verraste gisteren met de mededeling dat hij al even niet meer op de fiets zit, omdat hij nog pijn had als hij op het zadel zat. Tom Steels had tijdens zijn rennerscarrière een gelijkaardige blessure. "Iedere blessure is anders, maar ik heb inderdaad op een vrij identieke plaats een ontsteking gehad op mijn zitvlak", vertelt de voormalige sprinter. "Ik heb er natuurlijk de Tour mee uitgereden en dat was niet goed." "Het verschil met Remco is dat hij het nu rustiger aan kan doen, dus op dat vlak kun je de blessures niet vergelijken. Het was het moment om even gas te rug te nemen en het herstelproces in te zetten."

Zitvlakblessures zijn onderschat bij de meeste renners. Het is geen drama, maar je moet het laten genezen. Daar heb je geduld bij nodig. Tom Steels

En Steels predikt vooral geduld. "Je moet dat tijd geven, want zitvlakblessures zijn onderschat bij de meeste renners. Het is geen drama, maar je moet het laten genezen. Daar heb je wel geduld bij nodig."

Evenepoel heeft een periode de pijn verbeten op training, omdat hij dacht dat dat bij het herstel hoorde. "De herkenning van een blessure is niet zo eenvoudig als renner", zegt Steels daarover. "Als je al ervaring hebt gehad met een blessure aan een bepaald lichaamsdeel, dan is dat makkelijker."

"Eens je de blessure herkent, kun je ook betere info geven aan de dokters. Maar het belangrijkste is dat wanneer het genezen is, het ook verleden tijd zal zijn. Na de genezing is die zitvlakblessure nooit meer op dezelfde plaats teruggekomen. Ik heb daar in principe nooit meer last van gehad."

"Dit is vervelend voor Remco, maar van voorbijgaande aard"