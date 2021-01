Refaelov: "Kreeg berichtjes van Preud'homme, Leko én Verhaeghe"

Het aantal interviews dat Lior Refaelov sinds woensdagavond gegeven heeft, kan hij naar eigen zeggen niet meer tellen. Hij noemt het vermoeiend, maar ook een eer en ondergaat het met veel rust en stijl.

Refaelov begrijpt dat de Gouden Schoen in het verleden voor sommige spelers een sportieve vloek was omdat iedereen nog meer naar je kijkt. "De top bereiken is moeilijk, maar het is nog moeilijker om er te blijven. Ik zal me focussen op wat ik tot nu al bereikt heb en hopelijk blijft het goed gaan."

Dat hij de tweede oudste winnaar van de Gouden Schoen is - na Lorenzo Staelens - schrikt hem in elk geval niet af. "Voor mij is het vooral een kwestie van mentaal hongerig te blijven. Dat is het belangrijkste. Daarnaast probeer ik fysiek fit te zijn, gezond te leven en voldoende te slapen."

"Aan het einde van mijn carrière denk ik nog niet. Ik voel me nog altijd sterk en heb nog de ambitie om hier in Antwerp iets te bereiken."