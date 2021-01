Moeskroen rekent op "ervaring en mentaliteit" van Hamdi Harbaoui

Hamdi Harbaoui stond de voorbije dagen ook nadrukkelijk in de belangstelling van STVV en Zulte Waregem, die niet toevallig geleid worden door zijn ex-coaches Peter Maes en Francky Dury. Hij koos echter voor Moeskroen.

Moeskroen staat na 20 speeldagen laatste in de Jupiler Pro League met 17 punten. Bovendien kon Moeskroen nog maar 16 keer scoren dit seizoen, geen enkele ploeg in de JPL doet slechter.

Harbaoui was in het verleden 3 keer topschutter van de Jupiler Pro League, in 2014, 2018 en 2019. Het wordt voor de aanvaller zijn tweede passage bij Moeskroen. Harbaoui begon zijn carrière in ons land in het voorjaar van 2008 bij Moeskroen.



Harbaoui speelde sinds juli 2019 voor Al-Arabi uit Qatar, maar daar werd zijn aflopende contract op 1 januari niet verlengd. Bij Moeskroen heeft Harbaoui een contract voor anderhalf jaar. "Zijn ervaring en zijn mentaliteit zullen merkbaar zijn in de club", klinkt het bij Moeskroen.