Genk stelt "snelle en explosieve" rechtsachter Preciado voor: "Europa is unieke kans"

Preciado heeft in Limburg een contract tot midden 2023 ondertekend, met een optie op 2 bijkomende seizoenen. Hij werd opgeleid bij América de Quito en kwam op 17-jarige leeftijd terecht bij topclub Independiente, waar hij sinds medio 2018 titularis was.

Preciado maakte een bewuste keuze: "Genk is een heel speciale en belangrijke club. "Ze heeft een geweldige reputatie in het vormen en ontwikkelen van talenten. Hier krijg je de kans om je kwaliteiten maximaal te verbeteren. De ambitie is om met Genk alle mogelijke titels te winnen", aldus Preciado, die de Portugees Nani bewondert.

"Joakim heeft nog altijd de records van alle fysieke proeven. Het is op zich wel een uitdaging om zo goed mogelijk in zijn voetsporen te treden. Ik ben misschien wel explosiever en redelijk 2-voetig. Afhankelijk van het systeem speelde ik bij Independiente ook als rechtsbuiten."

Het vertrek van sterkhouder Maehle, sinds 2017 in Limburg, maar deze winter naar Atalanta vertrokken, noopte Genk tot actie. Op de Ecuadoraanse markt sprong Preciado in het oog. De 22-jarige kon eveneens rekenen op de interesse van River Plate en Boca Juniors uit Argentinië en Flamengo en Palmreiras uit Brazilië. Maar hij wou naar Europa.

Van den Brom: "Ambitieuze jongen met specifieke kwaliteiten"

Coach John van den Brom gelooft in de kwaliteiten van Preciado op de rechterflank. "Angelo is een jonge, gretige, ambitieuze jongen met specifieke kwaliteiten in de manier van spelen zoals wij dat graag zien."

"Je ontkomt niet aan de naam van Joakim, die dat op een heel goede manier heeft ingevuld. Dat is iets dat Angelo ook goed kan, maar wel met een eigen sausje eroverheen."

"Hij is fit en heeft niet zo lang geleden nog competitie gespeeld. Het zijn wel andere omstandigheden qua weer en hoogteverschil, en het is een speler waar we absoluut nog aan moeten sleutelen, maar ik denk dat hij zaterdag al klaar is om deel van de groep uit te maken."

"Ook zijn positie binnen het systeem - met 5 of 4 verdedigers - is iets waar we behoefte aan hadden."

Sportief directeur Dimitri de Condé was blij met deze laatste transfer van de winterperiode. "Een speler uit Ecuador is misschien verrassend, maar voor wie het land de laatste jaren heeft gevolgd, is dat niet zo verrassend, want ze doen het heel goed. Kwalitatief is het dus geen verrassing", aldus De Condé.

"Hem een vervanger voor Joakim Maehle noemen, is niet 100 procent terecht, want het zijn verschillende types. Het is een jongen met heel veel kwaliteiten, zoals een specifieke explosiviteit en voetballende kwaliteiten."