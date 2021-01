Formule 1-rijder Valtteri Bottas amuseert zich rot in de sneeuw

Als Fin heb je verschillende opties tijdens de winter. In het hoge noorden speel je ijshockey, je waagt je aan schansspringen of je kruipt in een rally-auto.

Valtteri Bottas kiest voor die laatste optie. In Lapland neemt hij momenteel deel aan de Arctic Rally. Niet in een Mercedes, het team heeft geen rallytraditie, wel in een Citroën.