Bayern had het kunnen weten: met deze retroshirts verlies je in de 2e ronde

Bayern München vloog er gisteravond verrassend uit in de 2e ronde van het Duitse bekertoernooi. De winnaar van vorig jaar verslikte zich in tweedeklasser Holstein Kiel na penalty's: 8-7.

Voor de gelegenheid speelde Bayern in een herwerkte versie van het shirt uit de seizoenen 1991-1992 en 1992-1993. Rapper en muziekproducer Pharell Williams had de truitjes een opfrissing gegeven, de opbrengst van de verkoop gaat naar SOS Kinderdorpen.

Op het veld werd de actie geen succes. In 1991 verslikte Bayern zich in het bescheiden Homburg (2-4), in 1992 stopte Dortmund de grootmacht af in de Duitse beker. Toeval of niet, net als gisteren gebeurde dat in de 2e ronde, na extra speeltijd.