Antwerp-fans spellen Lamkel Zé de les tijdens beloftetraining

Vorige week maakte Lamkel Zé het immers weer eens al te bont. Hij dook 's maandags op in een Anderlecht-truitje voor de training van de A-kern, maar daar mag hij sinds oktober niet meer mee trainen. Dat veroorzaakte heel wat hetze op de sociale media.

De security liet de 24-jarige middenvelder, die met zijn hoofd al bij Panathinaikos zat, evenwel niet binnen.

Een dag later volgden verontschuldigingen, ook aan de "fantastische fans", maar het is duidelijk: de maat is vol voor de Antwerp-supporters. Vandaag kwamen enkele heethoofden hem op training met de beloften duidelijk maken dat "hij niet meer welkom is": "We willen je niet meer in een Antwerp-shirt zien, omdat je het niet meer waard bent."