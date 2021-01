Antwerp-fan Tourist LeMC: "Met Refaelov hebben we er een profeet bij"

"Ik ben heel content opgestaan", vertelde Tourist LeMC vanochtend toen StuBru hem vroeg naar zijn gevoel bij de uitverkiezing van Lior Refaelov.

"De naam van Refaelov was de dagen voor de Gouden Schoen-ceremonie veel gevallen, maar ik dacht ergens: misschien zal het weer niks zijn. Maar het is dus toch gelukt! Het is een individuele trofee, maar dit is ook iets dat Antwerp als club op zijn palmares mag schrijven."



Tourist LeMC is niet alleen een grote fan van Antwerp, ook de figuur-Refaelov ligt hem na aan het hart.

"Refaelov is een heel constante speler, een tovenaar op het veld. Hij is in korte tijd een van de grote helden van de Bosuil geworden. Hopelijk kan hij nog een tijdje bij ons meedraaien."

"Of ik dit gevierd heb? Vieren is veel gezegd. We zullen dat virtueel doen in een zoom-meeting: elkaar gelukwensen en efkes genieten van het moment. Met een Antwerps Bolleke of Seef-biertje erbij (lacht)."