"Marc Hirschi is niet enkel voor de centen naar UAE vertrokken"

UAE Team Emirates verraste een week geleden de wielerwereld door Marc Hirschi weg te halen bij Team DSM. "Hij heeft de kwaliteiten om te scoren in de Vlaamse klassiekers. In de Tour zal Pogacar veel beter omringd zijn", vertelt de Britse journalist en UAE-expert Stephen Farrand aan Sporza.

Nieuwkomers bij UAE Team Emirates Juan Ayuso (Spa) neoprof vanaf 1 augustus Ryan Gibbons (ZAf) van NTT Marc Hirschi (Zwi) van Sunweb/DSM Rafal Majka (Pol) van Bora-Hansgrohe Matteo Trentin (Ita) van CCC

"Hopelijk mag Hirschi zich toeleggen op de Vlaamse klassiekers"

Goudhaantje Marc Hirschi ruilde een week geleden Team DSM voor UAE Team Emirates. "Een keuze die vooral geïnspireerd was door het grote geld", klonk het vanuit alle hoeken. "Maar het is zeker niet enkel voor de centen dat Hirschi naar de Emiraten is getrokken", vertelt Stephen Farrand, de UAE-expert van Cyclingnews. "UAE heeft de laatste jaren een geslaagde metaformose ondergaan. Nadat de ploeg in 2017 was ontstaan uit de restanten van Lampre, hoorden we renners zoals Rui Costa en Dan Martin aanvankelijk vooral klagen." De professionele en wetenschappelijke aanpak stond toen allesbehalve op punt. "Daarom bundelde UAE 2 jaar geleden de krachten met trainers, dokters en inspanningsfysiologen uit universiteiten van Kaapstad en Colorado." "In het begin waren de meeste wielervolgers twijfelachtig of die wetenschappelijke aanpak het team naar een hoger niveau zou tillen. Maar nu zijn die twijfels weg."

Hirschi weet ook wel dat hij zich in de Tour zal moeten wegcijferen voor Pogacar. Maar hij zal ook zelf zijn etappes mogen uitkiezen UAE-watcher Stephen Farrand (Cyclingnews)

"Hirschi komt dus sowieso terecht in een op en top professionele omgeving", zegt Farrand. Hoe zal het boteren tussen de Zwitser en titelverdediger Pogacar in de Tour? "Hirschi weet ook wel dat hij zich zal moeten wegcijferen voor Pogacar. Maar ik verwacht dat hij er ook nog altijd de etappes zal mogen uitkiezen die hem liggen." "Ik hoop vooral dat Hirschi zich ook mag toeleggen op de Vlaamse koersen. Hij heeft alle kwaliteiten om voorin mee te strijden in de Ronde van Vlaanderen."

Hirschi rijdt nog maar een week voor het team uit de Emiraten.

"Majka als meesterknecht van Pogacar, Trentin is altijd aanwinst"

De ploeg uit het Midden-Oosten haalde nog meer mooi volk binnen. "Rafal Majka had geen toekomst meer bij Bora en wordt nu de meesterknecht van Pogacar." "In 2019 streed Majka zowel in de Giro als de Vuelta lange tijd mee voor het eindpodium. De Pool is nu 31 en zijn beste jaren lijken achter de rug, maar voor Pogacar vind ik dit een toptransfer." "Als Formolo eens geen pech heeft en rondetalent McNulty nog een stap zet, dan is Pogacar in tegenstelling tot vorig jaar goed omringd in de bergen. Maar verwacht nu niet dat UAE in de Tour plots op kop zal beginnen te rijden zoals Ineos. Dat zal nooit hun doel zijn." Naast Majka haalde de ploeg ook een versterking binnen voor het klassieke segment. "Matteo Trentin is voor elke ploeg een aanwinst. Iemand die altijd met de voetjes op de grond blijft en er in elke koers voor gaat." "Samen met Kristoff zal hij een interessant koppel vormen voor het Vlaamse werk. Het zijn 2 verschillende types: Kristoff moet speculeren op een sprint, Trentin is offensiever ingesteld. Voeg daar Hirschi aan toe en je kan met vertrouwen naar de oorlog."

VIDEO: Majka wint aankomst bergop in de Vuelta (2017)

"Matxin is als een 2e vader voor de jonge talenten"

Een andere opvallende aanwinst voor UAE is de 18-jarige Spanjaard Juan Ayuso. "Hij mag eerst nog even in Italië rijpen vooraleer hij op 1 augustus prof wordt", weet Farrand. "Ayuso is Spaans juniorenkampioen op de weg en in het tijdrijden. Iemand met fysieke talenten waarop nog eens een heel goed hoofd staat volgens UAE-teammanager Joxean Matxin." De naam is gevallen: Matxin. De voormalige scout van Deceuninck-Quick Step vervult een sleutelrol in de uitbouw van de UAE-ploeg. "Matxin heeft als scout bijzonder veel connecties opgebouwd. Daardoor komt hij sneller dan andere teams de nieuwste toptalenten op het spoor." Zo ontpopte Matxin zich tot de "ontdekker" van Pogacar. "De Sloveense wonderboy was binnengehaald voor een langetermijnproject van 5 jaar, waarin werd toegewerkt naar winst in de Tour. Maar die 1e Tour-zege is er veel vroeger gekomen dan verwacht."

Matxin heeft als Quick Step-scout bijzonder veel connecties opgebouwd. Daardoor komt hij sneller dan andere teams de nieuwste toptalenten op het spoor. UAE-watcher Stephen Farrand (Cyclingnews)

"Naast Pogacar lokte Matxin nog een rist jongeren naar de Emiraten: de Amerikaanse ronderenner McNulty (22), het Deense tijdritkanon Bjerg (22), de Colombiaanse berggeit Ardila (21) en de broers Oliveira (24)." Waarom kiezen die jonkies allemaal voor UAE? "Matxin moet een goede overtuigingskracht hebben en legt de jonge renners een langetermijnplan voor. Matxin staat ook bekend voor zijn menselijke benadering. Voor de jonge renners is hij als een 2e vader." Zo zorgde hij er bijvoorbeeld voor dat de Colombiaanse sprinter Molano 2 jaar geleden verhuisde naar Santander, in Spanje. Op enkele kilometers vanwaar Matxin zelf woonde. De ploegmanager kon op die manier als een herder waken over Molano.

Ploegmanager en talentenjager Matxin.

"Financiële zekerheid is verdienste van Gianetti"

Een goede ploeg uitbouwen en talenten ontwikkelingen zijn de hoofdtaken van Matxin. De ploeg financieel gezond houden is de dagelijkse bezigheid van Mauro Gianetti, de CEO van UAE Team Emirates.



"Het was Gianetti die 5 jaar geleden de Verenigde Arabische Emiraten kon overtuigen om een lange verbintenis aan te gaan met het wielerteam."

"Ook het gros van de andere ploegsponsors mag je toeschrijven aan de Zwitser. Volgens Wielerflits zou Gianetti door zijn connectie met Cancellara ook een sleutelrol hebben gespeeld in het aantrekken van Hirschi (die Cancellara als manager heeft)." De gouden tandem Gianetti-Matxin is een succesrecept. Daarnaast beschikt het team ook nog eens over een groep ploegleiders met een enorme vakkennis. "Allan Peiper hoeven we niet meer te introduceren." "In het tussenseizoen legde UAE ook oud-renners Fabio Baldato en Fabrizio Guidi vast. Stuk voor stuk ploegleiders met een goed inzicht in de koers. En we hebben gezien dat het inzicht van een ploegleider (Peiper) tot een groots Tour-succes kan leiden."