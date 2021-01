Roeselare juicht na thriller tegen Menen, Maaseik is alleen leider

In de hoogste klasse van het volleybal stonden vanavond 2 inhaalmatchen op het programma.



Roeselare kreeg vorig weekend van Maaseik zijn 1e nederlaag aangesmeerd van het seizoen. In het West-Vlaamse duel met Menen wachtte Roeselare vanavond een taaie klant.

Menen staat 3e en haalde de 1e en 3e set binnen. In het 4e bedrijf hielden beide teams gelijke tred tot en met 23-23. Daarna liet Roeselare de wedstrijd kantelen in zijn voordeel. Het was het koelbloedigst op het einde van set 4 en trok die lijn door naar set 5.

Maaseik lag op de loer om te profiteren. Tegen rode lantaarn Borgworm leek het op weg naar een droge 3-0. Maar in set 3 gaf Maaseik een vijfpuntenkloof uit handen. Met 28-26 trok het toch nog aan het langste eind.