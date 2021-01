Remco Evenepoel verrast: "Ik zit al enkele weken niet meer op de fiets"

Het gaat nog niet optimaal met Remco Evenepoel. Onze landgenoot timmert aan zijn comeback na een zware val in de Ronde van Lombardije. "Maar ik voelde me niet zo comfortabel op de fiets. Ik weet nog niet wanneer ik weer kan koersen", zegt hij op de persdag van Deceuninck-Quick Step.

Evenepoel: "Ik lig niet achter op schema"

"Ik zit al enkele weken niet meer op de fiets", verrast Remco Evenepoel op de virtuele persdag van Deceuninck-Quick Step.



"Ik had nog pijn ter hoogte van de breuken. Zitten op een zadel, dat is hard voor enkele uren. Eerst moet dat helemaal opgelost worden voordat ik weer 100 procent kan presteren op de fiets."

Evenepoel kwam 5 maanden geleden akelig ten val in de Ronde van Lombardije. Tijdens een afdaling viel hij toen over een muurtje en brak hij zijn bekken.



2 maanden geleden was Evenepoel positief en kon hij weer voluit trainen op de fiets. "Maar momenteel doe ik enkel cardiotrainingen, wandel en zwem ik."

We weten nog niet wanneer en waar ik begin. Ik moet eerst weer comfortabel op mijn fiets kunnen zitten.

Remco Evenepoel

"Ik lig niet achter op schema. Vanaf de 1e dag van mijn revalidatie was het doel om 100 procent te zijn tegen februari. We zijn nu half januari." Wanneer zal Evenepoel zijn comeback maken dit seizoen? "We weten nog niet wanneer en waar ik begin. Ik moet eerst weer comfortabel op mijn fiets kunnen zitten. Mijn lichaam heeft tijd nodig."

Evenepoel: "Ik mis de wedstrijdjes op training"

Geen Tour, wel Giro: "Topvorm op 8 mei"

Durft Evenepoel al over doelen te spreken voor dit seizoen? "Die blijven dezelfde als vorig seizoen. Maar het herstel is nu het belangrijkste. Daarna kunnen we over koersen praten", zegt Evenepoel. Vorig seizoen viel zijn debuut in een grote ronde in het water door zijn zware val. Heeft Evenepoel al beslist waar hij zijn grote vuurdoop zal maken? Giro, Tour of Vuelta? "We mikken erop om klaar te zijn voor de Giro", zegt Evenepoel. "Ik kan niet zeggen wanneer ik kan koersen, maar we willen - eindelijk - naar de Giro. Naar de Tour ga ik niet."

Of ik een deadline heb om weer op de fiets te zitten? 8 mei. En mijn topvorm? 8 mei. Remco Evenepoel