Nederlandse crossers krijgen definitief geen nationaal kampioenschap dit seizoen

In Meulebeke werd zondag het BK bij de profs (mannen en vrouwen) georganiseerd, de Nederlandse collega's moesten hun fiets in de garage laten staan.

Door de Nederlandse coronamaatregelen werd het NK niet georganiseerd, maar er werd wel rekening gehouden met een herkansing op het einde van het seizoen.

Die komt er niet, zo laat de Nederlandse wielerbond (KNWU) weten. "De organisatie van het NK Veldrijden in Zaltbommel en de KNWU hebben moeten beslissen om in de winter van 2020-2021 geen nationale titelstrijd in het veld voor elite en beloften (m/v) te organiseren", klinkt het.

"Er mogen onder strikte voorwaarden topsportwedstrijden georganiseerd worden zoals onlangs de WB Veldrijden in Hulst."

"Dat betreft dan wel wedstrijden met topsporters die min of meer in een bubbel leven en sporten waarbij de wedstrijd ook deel moet uitmaken van een noodzakelijk traject richting WK en of Olympische Spelen. Die noodzaak werd voor het NK niet gezien door de verantwoordelijke instanties."



Zaltbommel mag over een jaar wel de titelstrijd organiseren als troostprijs. "De huidige nationale kampioenen bij de elite en beloften – in zoverre zij in dezelfde categorie actief blijven komende winter – blijven daarmee een jaar langer gerechtigd hun kampioenstrui te dragen."

Het Nederlandse shirt was deze winter niet zichtbaar, aangezien Mathieu van der Poel en Ceylin Alvarado ook wereldkampioen zijn.