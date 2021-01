Kimmer Coppejans over quarantaine: "Vrouw gaat mee, anders was het Call of Duty"

"Een grandslamtoernooi is alles!"

"In de winter kende ik een uitstekende voorbereiding. Ik had het gevoel dat ik een kaap heb gerond. De trainingen verliepen heel goed en dat gaf mij veel vertrouwen. Ik heb vandaag echt het gevoel dat ik het niveau van een speler uit de top 100 haal", zegt de nummer 175 van de wereld.

"Voor een tennisspeler is deelnemen aan een grandslamtoernooi alles", vervolgt Coppejans. "Het is de reden waarom ik elke dag zoveel investeer."

Donderdagavond stapt Coppejans samen met onder meer zijn verloofde Melanie het vliegtuig op richting Melbourne. Het wordt zijn derde deelname aan een grandslamtoernooi. In 2015 en 2019 werd hij op Roland Garros uitgeschakeld in de eerste ronde.

Kimmer Coppejans heeft met succes het kwalificatietoernooi van de Australian Open doorsparteld. Vanochtend won hij in zijn laatste match met duidelijke cijfers van de Bosniër Damir Dzumhur: 6-2 en 6-0 in minder dan een uur.

"5 uur per dag is niet enorm"

Net als iedereen zal Kimmer Coppejans zich bij aankomst in Australië aan een quarantaine van 2 weken moeten houden, uit voorzorg tegen de verspreiding van het coronavirus.

"Ik ben benieuwd hoe het allemaal zal verlopen. Gelukkig is Melanie bij mij. Aangezien zij kinesiste is, zal ze ook mogen buiten komen. Dat zal veel vergemakkelijken. Als ze er niet bij zou zijn, dan had ik zeker mijn PlayStation meegenomen om Call of Duty te spelen", lacht Coppejans.

"Een goeie routine wordt belangrijk want 5 uur per dag buiten is niet enorm. Blijkbaar kunnen toppers als Djokovic, Nadal en Osaka rekenen op meer begeleiders en privileges. Dat heet dan twee maten en twee gewichten", merkt Coppejans op.

"Ik vind dat niet heel correct, maar ik ga er niet over klagen. Ik ben heel blij dat ik ernaar toe kan."