Kevin Vandenbergh: "Clubs in provinciale willen vooral snel duidelijkheid"

Op 22 januari komt het Overlegcomité samen, daarna wil Voetbal Vlaanderen de knoop doorhakken. Kevin Vandenbergh, onder meer ex-Westerlo en -Racing Genk, heeft er geen goed oog in.

"De keuze om de beslissing uit te stellen tot dan is uitstel van executie", klinkt het. "Voor clubs in provinciale is het gewoon niet haalbaar zonder kantine en supporters. We moeten nog minstens tien matchen voetballen. Dat is bijna onmogelijk. We willen heel graag voetballen, maar het moet wel een beetje veilig zijn."

"Stel dat je in maart weer mag trainen, dan heb je toch 2 à 3 weken training nodig met de groep om opnieuw klaar te zijn, want we liggen al stil sinds oktober. Dan is het al april wanneer je de competitie weer kunt starten. Zelfs een halve competitie is dan een onmogelijke opdracht."

"Ik denk dat clubs op dit moment vooral duidelijkheid willen in welke reeks ze zullen uitkomen. Als ze die duidelijkheid hebben, weten ze ook wat ze moeten doen om in die reeks goed uit de voeten te kunnen."

"Maar eerst moeten de andere problemen opgelost worden. Dat is nog altijd belangrijker dan voetbal", aldus de goaltjesdief, dit seizoen goed voor 8 goals in 5 matchen.