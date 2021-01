Harden kan niet meer zwijgen: "Denk niet dat dit nog kan worden opgelost"

Harden verliest van LeBron: 117-100

Sinds het begin van het NBA-seizoen gonsen de geruchten over de onvrede van James Harden in Houston luid. Na de nederlaag tegen de LA Lakers zweeg Harden niet langer. "We zijn gewoon niet goed genoeg."

"Ik hou van deze stad. Ik heb letterlijk alles gedaan wat ik kon. De situatie is "creazy". Het is iets dat niet opgelost kan worden, denk ik." Na die opmerking wou hij geen enkele vraag meer beantwoorden.

Harden zou volgens de geruchten willen overstappen naar Brooklyn om er samen te spelen met voormalig ploegmaat Kevin Durant. Ze speelden samen bij Oklahoma City. Durant vertrok naar Golden State en werd kampioen. Harden trok naar de Rockets, maar wacht nog altijd op het moment dat hij een titel op zijn palmares kan schrijven.

Tot nu had Harden geweigerd om in te gaan op de speculaties over hoe hij zich voelde. Tot na de match tegen LA dus. In de NBA staat er een boete van 50.000 dollar op het openlijk uitspreken van een transferverzoek. Door zijn woorden zorgvuldig te kiezen, ontsnapt Harden daar wellicht aan.

Harden was in de afgelopen drie seizoenen telkens de best scorende speler van de NBA. Dit seizoen staat zijn gemiddelde op 24.8 punten per wedstrijd. Ter vergelijking: in de afgelopen acht seizoenen scoorde hij minstens aan een gemiddelde van 25 punten per match.