Gezondheidsadvies op maat: "DNA-analyse zegt je wat te eten en welke sport te doen"

Bingé was te gast in De Wereld van Sofie. De voormalige teamdokter van wielerploeg Lotto-Soudal richtte samen met een techondernemer emma.health op. Dat lifestyleplatform wil met een focus op preventie de welvaartsziekten (hart- en vaatziekten, diatebes,...) een stap voor zijn.

Bingé legt uit waar hij de mosterd haalde: "Het platform is ontstaan vanuit mijn nood om mijn topsporters de juiste adviezen te geven. Daarvoor moest ik ze zoveel mogelijk in kaart hebben."

"Op een bepaald moment hebben we de shift gemaakt om dat voor iedereen te doen en op preventie te gaan focussen, niet meer zozeer op topsport." De bedoeling van het platform is mensen te helpen om gezond te blijven.

"We kennen de generieke gezondheidsadviezen allemaal : “Eet gezond, beweeg, slaap voldoende en zorg voor voedende relaties”. Wat zien we in de praktijk: we weten dat allemaal, maar toch slagen we daar op veel punten niet in. En wat voor de een goed is, is dat voor een ander net niet. Ons lichaam is nu eenmaal zo geprogrammeerd."

"Daarom willen we met de data aan de slag. Wie ben jij? Hoe zit je biologie in elkaar en waar wijkt die bijvoorbeeld af? Op die manier kunnen we adviezen geven waar je misschien veel meer baat kan uithalen en die je misschien ook makkelijker kan volhouden."