Fabio Jakobsen: "De weg is nog lang, maar ik ben blij met waar ik nu sta"

"Ik fiets weer", gaf Fabio Jakobsen mee op de digitale persvoorstelling. "Ik train met mijn ploegmaats, maar ik doe niet alle trainingen en soms neem ik een kortere route naar het hotel. Maar het gevoel op de fiets is oké."

"Het gaat traag, maar gestaag richting het leven van een prof. De weg is nog lang, maar ik ben blij waar ik nu sta."

"Vergeleken met 4 augustus voel ik me niet zo goed, vergeleken met 6 augustus heel goed. Dat is het zowat", zegt Jakobsen, die op 5 augustus zwaar ten val kwam in Polen.

"Wanneer een terugkeer in competitie aan de orde is? Ik wil een datum geven, maar ik kan alleen zeggen dat in februari een volgende operatie volgt. Ik moet afwachten hoe die verloopt."

"Als dat goed gaat, dan kan ik 1 of 2 maanden later misschien koersen. Maar als er complicaties zijn, moet ik wachten. Het is moeilijk om een datum te prikken. Zo snel mogelijk, maar dat hoopt elke renner die herstelt."

"Het maakt me wel extreem gelukkig om hier te zijn. Dit team is als een familie. We geven om elkaar. Ik mag zelfs zeggen dat we van elkaar houden."

"Ik zit hier met de beste sprinter van de vorige Tour (Sam Bennett) en de beste sprinter in de geschiedenis van de Tour (Mark Cavendish). Het motiveert me dat ze me steunen."