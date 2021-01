Bijna 80 procent van Japanse bevolking vindt Spelen geen goed idee meer

Uit een poll deze maand van NHK (de openbare omroep van Japan) blijkt dat slechts 16 procent van de volwassen bevolking in Japan het een goed idee vindt om de Spelen te organiseren zoals nu is gepland. Dat is 11 procent minder dan vorige maand.

Opvallend is dat al 77 procent zegt het niet te zien zitten deze zomer de Spelen te organiseren (met alle gevolgen van dien). 39 procent vindt het een beter idee de Spelen nog eens uit te stellen. 38 procent wil de Spelen gewoon annuleren.

Als de Spelen plaatsvinden moeten meer dan 15.000 atleten uit 200 verschillende landen en gebieden naar Japan reizen. Daar komen nog vele duizenden officials, trainers en juryleden bij.

In een reactie zei de voorzitter van het organiserend comité dat de Olympische Spelen belangrijk zijn als teken van hoop en vreugde. "Na een lange nacht breekt de ochtend altijd aan", klinkt het.

De overheid heeft nog altijd weinig details gegeven over hoe ze het toernooi willen organiseren. Een adviseur van de eerste minister zei woensdag dat het niet zeker is dat de Spelen georganiseerd kunnen worden, maar dat elke inspanning daartoe gedaan moet worden.

Tegen het einde van maart moet duidelijk zijn of de Spelen kunnen plaatsvinden.