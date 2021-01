AA Gent ontkent komst Bah: "Onduidelijk hoe onjuiste berichtgeving tot stand kwam"

Algassime Bah is een 18-jarige centrumspits en aanvoerder van de U20 van Guinee. In verschillende media werd geopperd dat Bah een contract voor 4 seizoenen ondertekend heeft bij Gent. Maar die berichtgeving klopt niet.

"Het is ons onduidelijk hoe dergelijke onjuiste berichtgeving tot stand komt en zonder meer overgenomen wordt", schrijft AA Gent in een persbericht.



"We bevestigen dat we net als alle andere ploegen permanent op zoek zijn naar jong talent, dat op termijn een sportieve meerwaarde kan betekenen voor de club."

"De club zag in het recente en minder recente verleden op die manier enkele smaakmakers doorgroeien naar de eerste ploeg."

"In dat verband wijzen wij erop dat onze beloftekern ook voldoende zal moeten gestoffeerd zijn, als wij met een jongerenteam willen aantreden in een lagere afdeling in de nabije toekomst."

"Onze contacten met Algassime Bah (en andere talenten) kaderen in dat opzet. Of zij leiden tot een samenwerking en hoe lang die zal duren, zal onze supporter als eerste vernemen op onze mediakanalen."