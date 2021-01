VIDEO: Carrasco leent Fiat Panda van buurman om door sneeuw te geraken

Storm Filomena trekt de afgelopen dagen over Spanje en zorgde onder meer in Madrid voor een sneeuwtapijt. De auto van Yannick Carrasco was niet opgewassen tegen die kou en dus moest de Rode Duivel een andere manier vinden om op de training van Atletico Madrid te geraken.

Die oplossing vond hij bij de buurman. Die had nog een oude Fiat Panda in de garage staan. Van oude Fiat Panda's is geweten dat ze vierwielaandrijving hebben. Ze zijn dus uitstekend geschikt voor moeilijke omstandigheden.

Samen met ploegmaats Thomas Lemar en Sime Vrsaljko reed hij in de Fiat naar het trainingscomplex. Toen ze voorbij ploegmaat Marcos Llorente reden, maakte die een video. Een instant "roadtrip" gevoel overviel ons.

Carrasco en Atlético zagen afgelopen weekend hun match tegen Bilbao uitgesteld door de sneeuwstorm.