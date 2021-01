Vidarsson: "Zelfs bij Leicester halen ze niet de cijfers van Sowah"

"Ik kom uit basketbalmilieu, daar komt aandacht voor spelhervattingen vandaan"

OH Leuven is nog de enige overgebleven ploeg in 1A die kon scoren in elke wedstrijd. Tussen de 42 en 43 procent van al die goals werden gemaakt na een spelhervatting. Assistent Bram Verbist is momenteel de architect van dat ingestudeerde succes, maar de mosterd heeft Marc Brys elders gehaald.

"Ik weet nog goed dat in 2003 of 2004 scoorde Beerschot onder Marc Brys tegen Lokeren op zo een typische spelhervatting zoals je nu ziet bij OHL. Bram Verbist was toen nog geen trainer, hij was de doelman van Beerschot", vertelde Arnar Vidarsson.

"Wat ik daarmee wil zeggen: Marc Brys heeft daar altijd aandacht voor gehad. Destijds was hij daarmee voor op zijn tijd, want er was ook nog veel minder video-analyse."

"Ik kom uit een basketbalmilieu en daar zie je voortdurend "blocks". Familiaal bedoel ik en dan zie je veel basketbalwedstrijden", verklaarde Marc Brys. "Het is fenomenaal hoe ze daar dat soort nummertjes er in drillen. Daar komt het een beetje van."