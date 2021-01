Nummer 1 Matthias Casse meteen uitgeschakeld op World Masters

Een dik jaar geleden eindigde Matthias Casse op het hoogste schavot op de Masters, nu werd de titelverdediger meteen gevloerd.

Casse liet zich in een lange kamp verrassen door de nummer 25 van de wereld Robin Pacek. De Zweed klopte hem in de extra tijd met een half punt. Rond minuut 3 zette Casse een aanval in, Pacek pareerde met een worp en kreeg daar een waza-ari voor.

Met Sami Chouchi blijft nog een landgenoot over op het toptoernooi in Qatar. Ook hij kampt in de categorie tot 81 kg.

Gisteren greep Charline Van Snick net naast een bronze medaille.