Nieuwe bladzijde voor Wallays, "reus" die 2 cm groeide in 2020 wordt prof bij Bahrain

ASTANA - PREMIER TECH

Belangrijkste nieuwkomers bij Astana Samuele Battistella (Ita) van NTT Andrea Piccolo (Ita) neoprof Javier Romo (Spa) neoprof Matteo Sobrero (Ita) van NTT Belangrijkste vertrekkers bij Astana Laurens De Vreese naar Alpecin-Fenix Miguel Angel Lopez (Col) naar Movistar

Afscheid van "Superman" Lopez en het straffe verhaal van een triatleet

Met Miguel Angel Lopez is Astana zijn superkopman voor de grote rondes kwijtgespeeld aan Movistar. Alle hoop en druk komt nu op de schouders van de 24-jarige Rus Aleksander Vlasov, vorig jaar de revelatie in het Kazachse team met onder meer een 2e plek op de Angliru en de 3e plaats in de Ronde van Lombardije.



Astana vulde de vrijgekomen plekken op met beloftevolle renners zoals tijdritspecialist Andrea Piccolo en Samuele Battistella (in 2019 de beloftewereldkampioen nadat de Nederlander Eekhoff gediskwalificeerd was wegens stayeren). Het mooiste verhaal van een nieuwkomer komt van Javier Romo. De 22-jarige Spanjaard was tot vorig jaar triatleet. Maar omdat haast alle triatlons uitgesteld werden door de coronapandemie, begon hij te koersen. Romo blies alle beloften weg op het Spaans kampioenschap, met een profcontract als beloning.

2020: Ex-triatleet Romo wordt Spaans beloftekampioen

BAHRAIN-VICTORIOUS

Belangrijkste nieuwkomers bij Bahrain Jack Haig (Aus) van Mitchelton-Scott Gino Mäder (Zwi) van NTT Jonathan Milan (Ita) neoprof Belangrijkste vertrekkers bij Bahrain Mark Cavendish (GBr) naar Deceuninck-Quick Step Ivan Garcia Cortina (Spa) naar Movistar

Cavendish en Cortina maken plaats voor "reus" die vorig jaar nog groeide

Bahrain-Victorious zag de sprintsnelle benen van Garcia Cortina en Cavendish vertrekken naar andere oorden. Maar met Jonathan Milan (20) heeft het een prijsduif in de plaats gevangen. De piepjonge Italiaan is een kraan in de individuele achtervolging, heeft een stevige sprint in zijn dijen, kan tijdrijden en droomt van Parijs-Roubaix. Opvallend weetje: Milan is het voorbije jaar 2 centimeter gegroeid, waardoor hij met zijn 1m96 nog meer boven zijn leeftijdsgenoten uitsteekt. Milan wordt dan ook niets voor niets "il Gigante di Buja" (de Reus van Buja) genoemd. De Zwitser Gino Mäder is een andere nieuwkomer om in de gaten te houden. In de laatste bergrit van de Vuelta moest hij enkel David Gaudu voor zich dulden. Nieuwkomer Haig mag voor eigen rekening rijden in de Ardennen en moet Landa bijstaan in de bergen.

Jonathan Milan snelde vorig jaar naar winst in de Giro voor beloften

COFIDIS

Belangrijkste nieuwkomers bij Cofidis Jempy Drucker (Lux) van Bora-Hansgrohe Simon Geschke (Dui) van CCC Szymon Sajnok (Pol) van CCC Jelle Wallays van Lotto-Soudal Belangrijkste vertrekkers bij Cofidis Dimitri Claeys naar Qhubeka-Assos Damien Touzé (Fra) naar AG2R-Citroën Julien Vermote bestemming nog niet bekend

Wallays mag zijn kans gaan in klassiekers

Na 5 seizoenen in het shirt van Lotto-Soudal vond Jelle Wallays bij Cofidis een vangnet voor 1 jaar. Wallays mag zich bij de Noord-Franse ploeg uitleven in de Vlaamse klassiekers. Zijn handelsmerk mag hij behouden: met een vroege aanval de favorieten in de luren proberen te leggen. Op die manier won Wallays 2 keer Parijs-Tours, 1 keer Dwars door Vlaanderen en een Vuelta-rit. Met de jonge Szymon Sajnok heeft Cofidis een extra koppel sprintersbenen aangetrokken. Jempy Drucker en Simon Geschke zorgen voor een injectie aan ervaring.

2019: Wallays wint Parijs-Tours voor 2e keer na knappe solo

EF EDUCATION-NIPPO

Belangrijkste nieuwkomers bij EF Will Barta (VS) van CCC Julien El Farès (Fra) van Nippo-Delko Michael Valgren (Den) van NTT Belangrijkste vertrekkers bij EF Simon Clarke (Aus) naar Qhubeka-Assos Daniel Felipe Martinez (Col) naar Ineos Sep Vanmarcke naar Israel Start-Up Nation Michael Woods (Can) naar Israel Start-Up Nation

Verzwakte kern, Valgren en "vergeten" Fransman krijgen herkansing

Met het vertrek van Clarke, Martinez, Vanmarcke en Woods is de ploeg van Jonathan Vaughters gevoelig verzwakt. Michael Valgren werd aan boord gehaald. Maar het is nog maar de vraag of de oud-winnaar van de Omloop en de Amstel Gold Race ooit nog eens boven water komt in de finale van een topklassieker. Een andere opvallende nieuwkomer is de Fransman Julien El Farès, 11 jaar geleden nog even bestempeld als Franse klimhoop. De 35-jarige klimmer maakt op zijn "oude" dag de sprong naar de WorldTour dankzij Nippo, de nieuwe cosponsor van EF. Vorig jaar reed El Farès immers voor Nippo-Delko.

2018: Valgren is de slimste in de Omloop

GROUPAMA-FDJ

Belangrijkste nieuwkomers bij Groupama Attila Valter (Hon) van CCC Lars van den Berg (Ned) neoprof Belangrijkste vertrekkers bij Groupama Kilian Frankiny (Zwi) naar Qhubeka-Assos Marc Sarreau (Fra) naar AG2R-Citroën

Een 2e Nederlander en Attila de Hongaar

Marc Madiot veranderde nauwelijks iets aan de kern, die gebouwd is rond Démare, Pinot, Küng en Gaudu. Met Lars van den Berg telt de Franse formatie sinds dit jaar een 2e Nederlander (Sinkeldam is de andere). Van den Berg komt uit Utrecht en staat te boek als een klimmer. De Hongaar Attila Valter is een andere veelbelovende aanwinst. Als neoprof reed hij zich vorig jaar enkele keren in de kijker tijdens de Giro. Valter kennen we ook nog van het WK tijdrijden voor beloften in Yorkshire 2019: in een van de vele plassen gleed hij toen meters door na een val.

WK 2019: Valter valt in kletsnatte tijdrit en glijdt meters door op zitvlak

MOVISTAR

Belangrijkste nieuwkomers bij Movistar Ivan Garcia Cortina (Spa) van Bahrain Miguel Angel Lopez (Col) van Astana Gregor Mühlberger (Oos) van Bora-Hansgrohe Belangrijkste vertrekker bij Movistar Jürgen Roelandts stopt

Spaanse kasseihoop en rondekopman extra bij Movistar

Met Ivan Garcia Cortina heeft Movistar de beste Spaanse kasseirenner van het moment te pakken. Gregor Mülhberger is de onfortuinlijke aanvaller die zichzelf ten val bracht in de Ronde van Vlaanderen toen hij zijn bevoorradingszakje tegen de grond gooide. De bekendste nieuwkomer, Miguel Angel Lopez, hoeft geen introductie meer. Hij mag met Soler en Mas het kopmanschap in de grote rondes verdelen.

Mühlberger komt ten val na weggooien bevoorradingszakje

TEAM BIKEEXCHANGE

Belangrijkste nieuwkomers bij BikeExchange Kevin Colleoni (Ita) neoprof Amund Grøndahl Jansen (Noo) van Jumbo-Visma Michael Matthews (Aus) van Sunweb Belangrijkste vertrekkers bij BikeExchange Edoardo Affini (Ita) naar Jumbo-Visma Jack Haig (Aus) naar Bahrain Daryl Impey (ZAf) naar Israel Start-Up Nation Adam Yates (GBr) naar Ineos

Tweelingboers gescheiden, Matthews terug van weggeweest

Na 4 jaar bij bij Sunweb komt verloren zoon Michael Matthews weer thuis in de Australische stal, die de naam Mitchelton-Scott ruilde voor Team BikeExchange. Samen met Amund Grøndahl Jansen kan Matthews een ijzersterke tandem vormen in Vlaamse velden. De Noor was tot en met vorig jaar een vaste waarde in de klassieker-ploeg rond Van Aert, maar snakte naar iets meer vrijheid. Simon Yates blijft wel verweesd achter na het vertrek van tweelingbroer Adam naar Ineos. Met ook het vertrek van wegkapitein Impey, Haig en Affini kan je stellen dat de ruggengraat van de ploeg verzwakt is.

De laatste zege van Matthews voor Sunweb: de Bretagne Classic

QHUBEKA-ASSOS

Belangrijkste nieuwkomers bij Qhubeka Sander Armée van Lotto-Soudal Fabio Aru (Ita) van UAE Dimitri Claeys van Cofidis Simon Clarke (Aus) van EF Sergio Henao (Col) van UAE Belangrijkste vertrekkers bij Qhubeka Edvald Boasson Hagen (Noo) naar Total Direct Energie Roman Kreuziger (Tsj) naar Gazprom-RusVelo Louis Meintjes (ZAf) naar Intermarché-Wanty-Gobert Ben O'Connor (Aus) naar AG2R-Citroën Michael Valgren (Den) naar EF

Zware contracten zijn weg, Belgische vrijbuiters aan boord gehaald

De WorldTour-ploeg die de grootste facelift onderging. Niet alleen met nieuwe sponsors, maar ook met een nieuwe lading aan vrijbuiters. Fabio Aru is de grootste naam onder de nieuwkomers. Sander Armée en Dimitri Claeys zorgen ervoor dat Victor Campenaerts aan tafel een mondje Nederlands kan spreken. De ploeg nam afscheid van "zwaargewichten" Boasson Hagen, Kreuziger, Meintjes en Valgren. Het verlies van Giro-ritwinnaar Ben O'Connor is op termijn misschien wel de grootste aderlating.

2017: Armée lost Loetsenko en wint Vuelta-rit

TREK-SEGAFREDO

Belangrijkste nieuwkomers bij Trek Jakob Egholm (Den) neoprof Mattias Skjelmose (Den) neoprof Antonio Tiberi (Ita) neoprof Belangrijkste vertrekkers bij Trek Richie Porte (Aus) naar Ineos Pieter Weening (Ned) stopt

2 oud-wereldkampioenen extra in de ploeg

Na de successen van Mads Pedersen schuimde Trek-Segafredo de Deense markt af op weg naar nieuwe verfrissende smaakmakers. Jakob Egholm (22) rijpte de voorbije jaren onder de vleugels van Axel Merckx en ging in Doha 2016 nog met de wereldtitel aan de haal bij de junioren. Mattias Skjelmose (20) was 3 jaar geleden dan weer "the best of the rest" in de Vredeskoers, waar Remco Evenepoel iedereen naar huis reed. Met de Italiaan Antonio Tiberi (19) legde Trek-Segafredo ook nog eens de juniorenwereldkampioen tijdrijden van 2019 vast. De Italiaan won die titel ondanks een fietswissel net na de start. Skjelmose en Tiberi zijn samen even oud als Pieter Weening, die bij Trek een punt achter zijn carrière heeft gezet. Richie Porte (3e in de voorbije Tour) versierde dan weer een transfer naar Ineos.

2019: Tiberi verovert wereldtitel tegen de klok ondanks fietswissel

BINGOAL-WALLONIE BRUXELLES

Belangrijkste nieuwkomers bij Bingoal-WB Stanislaw Aniolkowski (Pol) neoprof Timothy Dupont van Intermarché-Wanty-Gobert Milan Menten van Sport Vlaanderen-Baloise Rémy Mertz van Lotto-Soudal Belangrijkste vertrekkers bij Bingoal-WB Kevyn Ista stopt Eliot Lietaer naar B&B Hotels Baptiste Planckaert naar Intermarché-Wanty-Gobert Franklin Six stopt Lionel Taminiaux naar Alpecin-Fenix

3 snelle nieuwkomers moeten voor zeges zorgen

De Waalse ploeg zag met Baptiste Planckaert en Lionel Taminiaux 2 snelle mannen vertrekken. Het gat dat zij achterlaten, wordt opgevuld door 3 andere sprinters. Timothy Dupont verliet de stal van Hilaire Van der Schueren en kan bij Bingoal-Wallonie Bruxelles zijn neus voor sprintzeges weer trainen. Milan Menten is de 2e snelle Belg die binnengehaald werd. De opmerkelijkste nieuwkomer is de Poolse sprinter Stanislaw Aniolkowski: katterap en de kampioen van zijn land. Hij maakt de overstap van de opleidingsploeg van CCC.

Aniolkowski kroonde zich vorig jaar tot Pools kampioen bij de elite

SPORT VLAANDEREN-BALOISE

Nieuwkomers bij Sport Vlaanderen-Baloise Ruben Apers neoprof Alex Colman neoprof Rune Herregodts neoprof Arne Marit neoprof Jens Reynders neoprof Ward Vanhoof neoprof Belangrijkste vertrekkers bij Sport Vlaanderen-Baloise Amaury Capiot naar Arkea-Samsic Milan Menten naar Bingoal-WB Edward Planckaert naar Alpecin-Fenix

Neoprofs met adelbrieven

De Vlaamse kweekvijver zag 3 renners een stap hogerop zetten: Amaury Capiot, Milan Menten en Edward Planckaert. In hun plaats haalden Walter Planckaert en Hans De Clercq 6 nieuwe jongeren aan boord met adelbrieven bij de jeugd. Pistier Rune Herregodts triomfeerde vorig jaar in Parijs-Tours voor beloften. Ruben Apers eindigde in 2016 vijfde op het WK tijdrijden voor junioren. Arne Marit won als junior Nokere Koerse. Jens Reynders en Ward Vanhoof eindigden respectievelijke 3e en 4e in Parijs-Roubaix voor beloften in 2019.