Matthias Casse na nederlaag: "Nog altijd overtuigd dat ik in topvorm zal zijn op de Spelen"

Het toptoernooi in Qatar werd vandaag een ferme ontgoocheling voor Matthias Casse. De nummer 1 in zijn gewichtsklasse en de titelverdediger vloog er al in de eerste ronde uit.

"Ik ben nog altijd ontgoocheld", vertelde hij vanavond, een tiental uur na zijn uitschakeling. "Je hebt die uurtjes soms nodig om nuchter te kijken naar de kamp en om te kunnen plaatsen wat er gebeurd is."

"Ik heb altijd gezegd dat dit voorbereiding is op de Spelen. Dat is nog steeds zo. Ik neem het mee als een les voor de toekomst. Ik zal bekijken wat er fout is gelopen en werken zodat het de volgende keer beter gaat."

Heeft hij al een eerste analyse gemaakt? "Ik mis wedstrijdritme. Het EK liep ook niet heel vlot, maar daar kreeg ik kamp na kamp een beter gevoel."

"Op de Masters is enkel de top 36 van de wereld aanwezig. Je hebt geen tijd om er in te komen. Dan mag je niet half op de mat staan, het moet meteen goed zitten en dat was niet het geval."