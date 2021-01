Mads Pedersen na "goede winter": "Elke koers rijden alsof het de Ronde van Vlaanderen is"

Julian Alaphilippe zal de komende weken en maanden wellicht enkele kaarsen branden om geen jaar zoals Mads Pedersen te beleven. De 25-jarige Deen mocht 2020 in de regenboogtrui aansnijden, maar door de coronacrisis bleef dat shirt vooral in de kast hangen. De kopman van Trek-Segafredo heeft lessen geleerd en wil die kennis meenemen naar dit seizoen.

Het peloton krijgt wellicht stilaan last van een déjà vu. De Tour Down Under, de Ronde van San Juan, de Challenge Mallorca en wellicht ook de Ronde van Murcia: de start van het seizoen 2021 schuift week na week op aangezien de geciteerde koersen afgelast of uitgesteld zijn. Het coronavirus fietst dus nog altijd mee met het peloton, zo beseft ook Mads Pedersen. "Maar ik denk niet het zo'n vaart zal lopen als vorig jaar", zegt de Deen, die het annus horribilis 2020 nota bene als wereldkampioen moest doorworstelen. "De kleinere wedstrijden zullen het inderdaad moeilijk krijgen omdat ook de sponsors het niet gemakkelijk hebben, maar ik heb er goede hoop op dat de WorldTour-kalender wel intact zal blijven." Pedersen kon vorig jaar overigens oogsten in de hervormde kalender. Hij won in het najaar ritten in Polen en de BinckBank Tour en boekte met Gent-Wevelgem ook een prestigieuze klassieke zege. "Het helpt als je wat wedstrijden hebt gewonnen voor de winterstop. Dat gaf me vertrouwen. De winter was goed, zelfs trainen in slecht weer viel iets meer te pruimen omdat ik het seizoen goed had afgesloten."

Bekijk de ontknoping van Gent-Wevelgem met de zege van Mads Pedersen:

"Het WK in Leuven? Ik plaag Jasper Stuyven nu al een beetje"

Mads Pedersen verraste niet meteen op het digitale persmoment: de klassiekers zijn ook in 2021 zijn hoofddoel. "Ik heb er zin in, maar corona leerde me ook om het anders aan te pakken in andere koersen." "Ik ga elke wedstrijd, dus ook een rit in de Ster van Bessèges bijvoorbeeld, aanpakken alsof het de laatste is van het seizoen, met een zelfde ingesteldheid, volle goesting, koersen om te winnen, om de beste te willen zijn." "Ik wil elke wedstrijd rijden alsof het een Ronde van Vlaanderen is. Dat lijkt me een goede ingesteldheid."

