Ludo Philippaerts gaat opnieuw paardrijden: "Een comeback wil ik dit niet noemen"

Na een operatie en een gewichtsverlies van 30 kg staat 4-voudig olympiër Ludo Philippaerts scherper dan ooit. Een ritje in oktober deed hem zin krijgen in meer en nu wil hij zijn ervaring niet alleen meer in theorie, maar ook in de praktijk doorgeven aan zijn jongste zonen. Op regelmatige basis zal hij deelnemen aan kleinere jumpings.

"Een comeback wil ik dit niet noemen, maar ik ben wel gemotiveerd om opnieuw beginnen te rijden", reageert Philippaerts. "Ik heb dat de voorbije 5 jaar gemist. Toen ik in oktober opnieuw op een paard kroop, vond ik het plezier van het rijden terug."

"Eigenlijk amuseer ik me geweldig. Zo fel dat ik opnieuw wil deelnemen aan enkele wedstrijden. Neen, niet voor de topsport, wel voor het plezier."

"Of ik het nog zal kunnen tonen op hoge hindernissen zal de toekomst uitwijzen, daar kan ik nu niet op antwoorden. Met fijne paarden op wedstrijd gaan, mezelf amuseren en tegelijk mijn zonen bijstaan: dat is het doel dat ik nastreef. Ik wil vooral genieten van het rijden."