Formule 1-seizoen begint niet in Australië, wel in Bahrein

Het seizoen is nog niet begonnen of daar zijn de eerste verschuivingen al. De start wordt een week uitgesteld. De opener zal niet op 21 maart in Australië, wel op 28 maart in Bahrein plaatsvinden. De race in Melbourne verschuift naar 21 november.

Ook de Grote Prijs van China gaat niet door op de geplande datum in april. De organisatie zoekt een gaatje op de kalender.

Imola valt in als 2e race van het seizoen. Op 18 april strijkt het Formule 1-circus neer in Italië.

Meer wijzigingen zijn er voorlopig niet. Coronavirus of niet, de Formule 1 wil vasthouden aan een kampioenschap met 23 races in 2021.

"Vorig jaar hebben we laten zien dat we het veilig kunnen houden in onze sport. Met die ervaring moet het ook dit seizoen lukken", maakt de nieuwe F1-baas Stefano Domenicali zich sterk.