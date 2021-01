Charles De Ketelaere (19) nu ook voetbalbelofte van het jaar

"Altijd gedroomd van deze doorbraak"

Charles De Ketelaere brak vorig jaar helemaal door bij Club Brugge. De 19-jarige speler ontpopte zich snel tot polyvalente sterkhouder, die op het middenveld en in de aanval uit de voeten kan.

Dit seizoen is De Ketelaere in 25 wedstrijden goed voor 3 doelpunten en evenveel assists. Ook in Europa zette de rechtenstudent zijn talent meermaals in de verf. In november debuteerde De Ketelaere voor de Rode Duivels tegen Zwitserland.

"Het is een leuke trofee", reageert De Ketelaere. "Ik heb er altijd van gedroomd om door te breken en dat gebeurt nu. Dankzij de goeie prestaties van de ploeg en van mezelf ben ik nu Belofte van het Jaar en dat is wel iets om trots op te zijn."



De Ketelaere volgt op de erelijst Yari Verschaeren op. De youngster van Anderlecht eindigt deze editie op de 17e plaats.