Belgische motorcrosslegende Joël Robert (77) is overleden

Joël Robert stond bekend als zowel een natuurtalent als een natuurkracht. Dat bewees hij door op zijn 21e al wereldkampioen te worden in de 250 cc-klasse, de klasse die de Waal in de jaren 60 en begin jaren 70 zou domineren.

Robert behaalde de titel in 1964 voor het Tsjechische merk CZ en ook in 1968 en 1969 was hij de beste op die motor. Daarna stapte hij over naar Suzuki en volgden nog 3 opeenvolgende titels.

De grote rivaal van Robert, zeker in België, was Sylvain Geboers. De karakters van die twee toppers konden niet verder uit elkaar liggen. Geboers als gedreven gentleman en Robert als volkse flierefluiter, die amper trainde.

Legendarisch is de anekdote waarin kettingroker Robert vlak voor de start zijn sigaret uitdooft op het stuur van Geboers en daarna doodleuk de wedstrijd wint.

Die soms liederlijke levensstijl kwam Robert op latere leeftijd wel duur te staan. In 2018 moest zijn voet afgezet worden vanwege diabetes. Hij werd ook geteisterd door longproblemen en kreeg enkele beroertes.

In het begin van het jaar belandde hij met corona in het ziekenhuis. Daar ging zijn toestand snel achteruit. Hij werd in een coma gebracht en uiteindelijk doofde zijn kaarsje, net als de sigaret op het stuur van Geboers, stilletjes uit.