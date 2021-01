"Een slechte Eden Hazard op het EK is erger dan afwezige Witsel"

De Coninck: "Is Hazard nog gemotiveerd genoeg om prijzen te pakken met België?"

De Rode Duivels zullen het normaal gezien zonder Axel Witsel (scheur in achillespees) moeten doen op het EK. In onze podcast De Tribune maakte Wim De Coninck zich gisteren ook zorgen over Eden Hazard.

"Bij Hazard lijk je het gevoel te hebben dat hij er niet mee inzit dat hij al lang niet meer op niveau is. Mentaal zit Hazard niet snel in de put. Maar je kan je ook afvragen of hij wel nog gemotiveerd genoeg is om met België een prijs te pakken", zegt De Coninck (Proximus Sports).



"Hazard is anderhalf jaar geleden bij Real aangekomen met overgewicht. Dat is op zich heel raar, maar wel typisch voor Hazard. Hij heeft dat letterlijk en figuurlijk nooit van zich kunnen afschudden."



"Hazard heeft bij Real heel erg weinig wedstrijden beslist. Als je naar zijn data kijkt, dan zijn die heel erg matig bij Real."