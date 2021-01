Vincenzo Nibali rijdt in 2021 zijn 24e én 25e grote ronde

Met ook nog de Vuelta 2010 erbij, is Vincenzo Nibali één van zeven renners die de drie grote rondes wist te winnen. De Italiaan reed al 23 keer een grote ronde, waarbij hij 11 keer op het podium stond. Met de Giro en de Tour zal hij in 2021 zijn teller dus op 25 zetten.

Net als Nibali maakt ook ploegmaat Bauke Mollema komend seizoen de combinatie Giro-Tour. In de Giro krijgen Mollema en Nibali de steun van Giulio Ciccone, in 2019 de winnaar van het bergklassement. De 26-jarige Ciccone mag later op het jaar zelf zijn kans gaan als kopman in de Vuelta.

Ook Jasper Stuyven en de Deen Mads Pedersen, de kopmannen voor het klassieke werk, zijn nu al zeker van hun plaats in de selectie voor de Ronde van Frankrijk. Zij moeten er Trek-Segafredo op het vlakke aan ritzeges helpen.