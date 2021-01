VIDEO: LeBron James strooit met geweldige assist in zege tegen Houston

Na een rebound gooide hij de bal met zijn "mindere" linkerhand in één tijd in de loop van Caldwell-Pope, die de fastbreak afrondde met een simpele lay-up.

Anthony Davis was de topschutter van de Lakers met 27 punten. LeBron James maakte "slechts" 18 punten, maar verbaasde wel met een geweldige assist.

In Houston waren de LA Lakers met 102-120 te sterk voor de Rockets in een bitsige wedstrijd, gekruid met 5 technische fouten, 2 onsportieve fouten en 2 uitsluitingen.

Warriors overleven mindere dag van Curry

In een heruitgave van de NBA-finale van 2019 trokken de Golden State Warriors aan het langste eind tegen de Toronto Raptors. Warriors-ster Stephen Curry beleefde een miserabele avond en scoorde maar 2 van zijn 16 shots, maar toch wonnen de Warriors met 106-105.

De Raptors maakten in de loop van de wedstrijd een achterstand van 17 punten goed en staken in het absolute slot nog hun hand uit naar de zege. Pascal Siakam had de kans om de match te beslissen, maar zijn shot rolde uit de ring.

