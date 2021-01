VIDEO: De mop van Hernan Losada en andere leuke beelden uit de competitie

De mop van de week: "Mijn foto hangt bij de toiletten"

Na Beerschot - AA Gent (1-1) vraagt Hein Vanhaezebrouck waar de foto van zijn collega hangt. Niet in de perszaal zo blijkt. "Wel dicht bij de toiletten", antwoordt Hernan Losada.

De danser van de week: Geoffry Hairemans

Geoffry Hairemans heeft gisteren 2 keer gescoord tegen zijn eerste liefde Antwerp (3-0). Een vreugdedansje in Mechelen was op zijn plaats.

De fan van de week: N'Dri wil een Hazard

Na de zege op het terrein van Cercle Brugge komt Eupen-speler Konan N'Dri een shirt van Kylian Hazard vragen. Verloren of niet, de broer van Eden en Thorgan trekt zijn truitje met de glimlach uit voor de jonge Ivoriaan.

De held van de week: de terreinverzorger in Waregem

Het hakje van de week: El Hadj (Anderlecht)

Punten pakken lukt niet elke week bij Anderlecht, de kijker verwennen wel. Kijk maar naar het hakje van de 18-jarige Anouar Ait El Hadj in Leuven.

Theaterstuk van de week: OHL-doelman Romo

In diezelfde match gaat Rafael Romo theatraal neer na een contact met Hannes Delcroix. Met een ingebeelde armblessure bedelt de doelman van OHL om aandacht.

De teleurstelling van de week: Diatta (Club Brugge)

Tot slot, Club Brugge-aanvaller Krépin Diatta is niet blij met zijn late wissel. Of had hij liever een andere drankje gekregen?